Reaktion auf neues Gesetz : Tönnies gründet 15 neue Gesellschaften - und weist Twitter-Kritik zurück

Rheda-Wiedenbrück Wollte Deutschlands größter Fleischverarbeiter mit Firmenneugründungen die Abschaffung von Werkverträgen und Leiharbeitern in der Branche ab 2021 umgehen? Das Unternehmen wehrt sich gegen Vorwürfe von Twitter-Nutzern. Es handele sich um einen normalen Vorgang.

Tönnies hatte zuletzt 15 sogenannte Vorratsgesellschaften am Amtsgericht Gütersloh für Rheda-Wiedenbrück ins Handelsregister eintragen lassen. „Wir haben angekündigt, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kernbereichen der Produktion direkt anzustellen. Dabei bleibt es uneingeschränkt. Wir sind bereits mitten in diesem Prozess, da wir Mitte September die ersten 1000 ehemaligen Werkvertragsarbeiter fest eingestellt haben wollen“, sagte ein Konzernsprecher am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.