Autobauer in der Corona-Krise : VW meldet 1,4 Milliarden Euro Verlust und kürzt Dividende

Wolfsburg Die Corona-Krise hat Volkswagen einen herben Verlust beschert. Das Minus im ersten Halbjahr betrug 1,4 Milliarden Euro, wie der Autohersteller in Wolfsburg am Donnerstag mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte VW noch einen Gewinn von 9,6 Milliarden Euro erzielt.

Auch der französische Autobauer Renault ist in Folge der Corona-Krise tief in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich stand im ersten Halbjahr ein Rekordverlust von 7,3 Milliarden Euro nach einem Gewinn von 970 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie Renault am Donnerstag mitteilte. Die Umsätze brachen um gut ein Drittel auf 18,4 Milliarden Euro ein. Die Nachfrage nach Autos ist in den vergangenen Monaten wegen der Pandemie weltweit massiv eingebrochen. Auch VW hat im ersten Halbjahr Verluste eingefahren.Renault litt vor allem unter Verlusten beim Partnerkonzern Nissan. Ohne diese Effekte summierte sich das Minus bei Renault auf etwas mehr als zwei Milliarden Euro. Der Konzern hat sich und seinen Allianzpartnern Nissan und Mitsubishi ein umfassendes Restrukturierungsprogramm auferlegt, das im ersten Halbjahr mehrere Milliarden verschlang.