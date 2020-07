Medienbericht : Steag will gegen Gesetz zum Kohleausstieg klagen

Essen Steinkohle gegen Braunkohle: Dem Essener Energiekonzern Steag reichen beim Ausstieg aus dem Kohlestrom offenbar die Zugeständnisse an Betreiber von Steinkohlekraftwerken nicht aus.

Der Essener Energiekonzern Steag, einer der größten Betreiber von Steinkohlekraftwerken in Deutschland, will vor dem Bundesverfassungsgericht gegen das Gesetz zum Kohleausstieg klagen. „Wir sind in den letzten Vorbereitungen für einen Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht“, bestätigte ein Steag-Sprecher am Mittwoch.

Steag betreibt Steinkohlekraftwerke an mehreren Standorten im Saarland und in NRW, etwa in Duisburg-Walsum, in Bergkamen und in Herne. Das Unternehmen gehört mehreren Ruhrgebietskommunen.