Aus für Jumbo Jet : Boeing stellt 2022 Produktion der 747 ein

New York Viele Jahre galt der legendäre Jumbo Jet von Boeing als größtes Passagierflugzeug der Welt. Jetzt hat der US-Flugzeugbauer bekannt gegeben, dass die Produktion der 747 in zwei Jahren eingestellt wird.

Der US-Flugzeugbauer Boeing stellt in zwei Jahren die Produktion seines legendären Großraumflugzeugs Jumbo Jet 747 ein. Die Herstellung werde 2022 auslaufen, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Die Boeing 747 mit dem charakteristischen Buckel war 1970 in Betrieb genommen worden und lange Zeit das größte Passagierflugzeug der Welt. In der Maschine finden mehr als 600 Menschen Platz.