„Do you own a dog?“ : Netz feiert Steven Gätjen für Interviews am roten Teppich bei den Oscars

Los Angeles Er war das Gesicht der deutschen TV-Landschaft bei der Oscar-Verleihung 2021. Steven Gätjen bekam am roten Teppich zahlreiche Stars vor die Kamera und wurde für seine Fragen gefeiert.

Ein gewohntes Bild bei den Oscar-Verleihungen ist für die deutschen TV-Zuschauer auf ProSieben stets Moderator Steven Gätjen. Seit vielen Jahren steht Gätjen bei den Preisverleihungen am roten Teppich und versucht die internationalen Stars vor die Kamera zu bekommen. Auch bei der Verleihung am Sonntag stand Gätjen am roten Teppich an der Union Station in Los Angeles und schaffte es mit viel Mühe, die Stars vor das rote ProSieben-Mikrofon zu bekommen. Schon vor der Verleihung hatte Gätjen, der bereits zum 18. von der Verleihung berichtet, gesagt, dass die Oscars in der Pandemie-Version eine gewisse Herausforderung für ihn seien. „Ich kann die Promis nicht mehr zu mir rufen“, sagte der Moderator. „Stattdessen müssen wir ein Standmikrofon aufstellen, das anderthalb bis zwei Meter von mir entfernt steht.“