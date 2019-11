Gründer-Ticker : Vodafone will Kölner IoT-Start-up Grandcentrix übernehmen

Vodafone/Grandcentrix (Düsseldorf/Köln): Seit 2009 arbeitet Grandcentrix daran, Gegenstände zu digitalisieren. Mit Hilfe ihrer Technik konnten die Tonieboxen aus Düsseldorf die Kinderzimmer der Republik erobern, auch Mittelständler wie Miele, Viessmann oder Leica setzten auf die Fähigkeiten der Kölner, um ihre Produkte in das Internet der Dinge (Internet of things, kurz: IoT) zu bringen. Selbst eine Panne wie jene 2014, als Grandcentrix für die ARD eine Quizduell-App programmierte, die ausgerechnet beim Prominenten-Special der Sendung streikte, schadeten dem Ruf der Firma offenbar nicht.

Im Gegenteil: Die Leistungen der Kölner blieben auch Vodafone nicht verborgen, das die 2009 gegründete Firma mit ihren rund 150 Mitarbeitern übernehmen will. Das kündigte der Düsseldorfer Mobilfunkanbieter am Freitag an. „Mit der Übernahme wollen wir unsere Geschäftskunden noch besser entlang der gesamten IoT-Wertschöpfungskette begleiten", sagt Vodafone-Chef Hannes Ametsreiter. An den bestehenden Firmensitzen von Grandcentrix in Köln und Dortmund (wo Grandcentrix gegründet wurde) soll sich nichts ändern. Wenn die Kartellbehörden der Übernahme zustimmen, soll der Zusammenschluss der Unternehmen bereits zum 1. Januar 2020 erfolgen.

Die Übernahme ist auch ein Erfolg für den Bonner Hightech-Gründerfonds, der knapp ein Jahr nach der Gründung bei Grandcentrix einstieg und das Unternehmen seitdem als einziger institutioneller Investor begleitete. Zum Kaufpreis machten die Parteien keine Angaben.