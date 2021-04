Gastbeitrag des NRW-Ministerpräsidenten : Eine Zeitung, die Identität stiftet

Düsseldorf Dass die Rheinische Post 75 Jahre nach ihrem ersten Erscheinen wichtiger Teil der vielfältigen Medien­landschaft in NRW ist, hätte ihren Gründern gefallen, schreibt der Ministerpräsident. Die Zeitung biete Heimat.

Eine Herausforderung dieser Dimension gab es in Deutschland zuletzt in der Nachkriegszeit. Wie elementar die Not damals war, beschrieb die Rheinische Post in ihrer Erstausgabe am 2. März 1946. Sie titelte: „Äußerste Anstrengungen zur Versorgung Deutschlands“. Der Mangel betraf auch die RP selbst, die eine Lizenz der britischen Militärverwaltung erhalten hatte: Weil Papier knapp war, erschien die Zeitung nur zweimal pro Woche. Der spätere Ministerpräsident Karl Arnold, neben Verleger und Hauptlizenzträger Dr. Anton Betz und Dr. Erich Wenderoth Gründer der „Zeitung für christliche Kultur und Politik“, formulierte treffend: „Wir stehen an einem neuen Anfang, und diese Zeitung ist in jedem Betracht ein Abbild der Stunde, ein Bild der Kargheit und des bescheidenen Beginns.“