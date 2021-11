Start-ups bieten Geldanlage speziell für Frauen : Anlegerinnen gesucht

Maria Mann hat das Düsseldorfer Start-up Financery gegründet. Foto: Financery

Düsseldorf Laut einer Studie sind Frauen an der Börse erfolgreicher. Trotzdem investieren sie seltener. Eine Reihe von Start-ups will das ändern.

Vielleicht hätte sich Maria Mann schon früher für Themen wie Geldanlage interessiert. Sie war Zahlen nie abgeneigt, hatte in der Schule auch Informatik als Fach. Aber am Ende ging es ihr wie vielen anderen Frauen auch, erzählt sie: „Frauen wachsen nach wie vor in einem gesellschaftlichen Umfeld auf, in dem weniger über Geld gesprochen wird. Frauen sagt man stattdessen: Mach doch was mit Sprachen, das kannst du doch gut.“ Auch Maria Mann studierte zunächst Italienstudien, bevor sie über Umwege erst in der IT- und Unternehmensberatung landete – und dann zur Gründerin eines Finanz-Start-ups wurde: Financery.

2018 hat sie den Finanz-Service speziell für Frauen gegründet. Inzwischen verwaltet das Start-up mehr als zwei Millionen Euro, die es für seine Kundinnen in sogenannte Exchange Traded Funds, kurz: ETFs, anlegt. Solche ETFs bilden einen Index nach, etwa den Dax mit den 40 größten deutschen Unternehmen.

Mit dem Fokus speziell auf Frauen bedient Financery eine Nische. Denn Aktien sind als Geldanlage zuletzt zwar wieder deutlich beliebter geworden. 2020 besaßen laut einer Studie des Deutschen Aktieninstituts rund 12,4 Millionen Menschen in Deutschland Aktien, Aktienfonds oder aktienbasierte ETFs – so viele wie zuletzt vor 20 Jahren. Doch schaut man genauer hin, sieht man große Unterschiede: Während Frauen mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland stellen, stehen bei der Geldanlage an der Börse 4,5 Millionen Frauen 7,9 Millionen Männern gegenüber. Damit legt nur jede zehnte Frau ihr Geld an der Börse an, bei den Männern ist es jeder Fünfte. „Dabei sollten gerade Frauen sich mehr am Aktienmarkt engagieren, da sie im Ruhestand im Durchschnitt weniger gesetzliche Rente als Männer erhalten“, heißt es in der Studie des Deutschen Aktien­instituts.

Auch Maria Mann hat das Thema Altersarmut im Kopf, wenn es um den Vermögensaufbau ihrer Kundinnen geht. Doch aus ihrer Sicht braucht es noch aus einem anderen Grund spezielle Angebote für Frauen: „Frauen haben andere Einkommenskurven. Bei Männern entwickelt sich das Einkommen eher linear nach oben, Frauen haben mehr Brüche, etwa durch die Familiengründung. Es braucht bei der Geldanlage daher mehr Flexibilität.“

Bei Financery können Kundinnen – und natürlich auch Kunden – ab 50 Euro im Monat in ETFs investieren, der Robo-Advisor legt das Geld dann dem jeweiligen Profil entsprechend an. Ein Prozent der jährlich angelegten Summe wird dafür als Provision fällig. Maria Mann und ihr Team verzichten bewusst auch sogenannte Rückvergütungen als Haupteinnahmequelle. Diese werden von Handelsplätzen an Broker gezahlt. Viele der rasant wachsenden Neobroker wie Trade Republic setzen auf dieses Modell, das allerdings aktuell unter Druck gerät. Die EU-Kommission plant ein Verbot solcher Rückvergütungen.

Die Düsseldorferin Maria Mann ist unterdessen längst nicht die Einzige, die sich auf Frauen als Zielgruppe konzentriert. Es gibt zum Beispiel auch noch das Berliner Start-up Finmarie, das Investments mit der Vermittlung von Finanzwissen verbindet. Im Frühjahr sorgte zudem das Start-up Vitamin für Aufsehen, an dem sich verschiedene prominente Investorinnen wie Verena Pausder beteiligten. Das Start-up will Frauen ebenfalls Finanzwissen in Online-Kursen vermitteln, mit Aktien kann man über die App allerdings nicht handeln.

Frauen investieren seltener an der Börse als Männer. Foto: grafik

Und es gibt natürlich auch „Madame Moneypenny“. Hinter diesem Namen verbirgt sich Natascha Wegelin, die seit einigen Jahren in einem Blog über das Thema Geldanlage schreibt. Inzwischen bietet sie auch ein Mentoring-Programm, bei dem Frauen – für eine Summe im vierstelligen Bereich – Finanz­wissen vermittelt bekommen. Wer nicht so viel ausgeben will, kann auch zunächst mit ihrem Buch starten: „Madame Moneypenny: Wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können“ gibt es schon für knapp elf Euro im Handel.

Andere tun sich bei der Ansprache weiblicher Anleger hingegen eher schwer. Dazu zählen auch viele der sogenannten Neobroker, bei denen der Kauf von Aktien mit wenigen Klicks per Smartphone erledigt werden kann. Start-ups wie Trade Republic oder Scalable Capital sprechen mit ihren Apps eigentlich eine deutlich jüngere Zielgruppe an, haben aber dennoch deutlich mehr Männer als Kunden. „Viele Fintechs veranstalten Events mit Champagner und Sekt, um Frauen anzusprechen – da wird sehr in die Klischee-Kiste gegriffen“, sagt Maria Mann. Immerhin: Scalable Capital liegt nach eigenen Angaben immerhin über dem Bundesschnitt beim Frauenanteil. Eine Sprecherin sagte, je nach Anlageprodukt liege der Frauenanteil bei 22 bis 35 Prozent.