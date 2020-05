Zwei Milliarden für Gründer : So funktionieren das Hilfspaket der Bundesregierung für Start-ups

Düsseldorf Einen Monat hat die Bundesregierung am Hilfsprogramm für Start-ups gearbeitet. Dabei wurden auch die Einwände von Kritikern berücksichtigt. Nun steht das Ergebnis fest – zumindest für einen Teil der Branche.

Am 1. April hatten Olaf Scholz und Peter Altmaier ein Zwei-Milliarden-Hilfspaket für Start-ups angekündigt, am Ende des Monats sind es die Staatssekretäre des Finanz- und Wirtschaftsministers, die Vollzug melden. „Mit dem Start-up-Schutzschild hilft der Bund schnell und wirksam dieser wichtigen Wachstumsbranche“, sagte Jörg Kukies, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium von Olaf Scholz (SPD). Es gehe darum, junge, innovative Unternehmen gut durch die Corona-Krise zu bringen.

Wie funktioniert das „Matching“?

Bekommen nur deutsche Risikokapitalgeber die Hilfsgelder?

Nein. Entscheidend ist nicht der Investor, sondern das Investment. Heißt: „Das Investment muss in Unternehmen aus Deutschland gehen. Es geht uns darum, den Standort und die Start-ups zu stärken – und nicht die Investoren“, sagt Thomas Jarzombek, Start-up-Beauftragter des Bundeswirtschaftsministeriums. Auch Risikokapitalgeber aus dem Ausland können damit Finanzierungsrunden gemeinsam mit der Kfw Capital machen. Voraussetzung ist, dass sie bereits akkreditiert sind, also in der Vergangenheit schon mal gemeinsam mit der Kfw oder auch dem europäischen Investitionsfonds EIF investiert haben. Andere Risikokapitalgeber, die das Programm in Anspruch nehmen wollen, müssen sich erst akkreditieren lassen, bis zu einer Summe von 12,5 Millionen Euro soll es ein vereinfachtes Verfahren geben.