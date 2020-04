Ladenzeile-Gründer : Robert Maier wird Partner bei HV Holtzbrinck Ventures

Berlin Der gebürtige Bonner ist in der Berliner Start-up-Szene ein bekanntes Gesicht. Bislang investierte er stets Business Angel in Start-ups. Nun folgt der nächste Karriereschritt.

Maier ist seit Jahren ein bekanntes Gesicht der Berliner Gründerszene und investierte seit 2008 in mehr als 50 Unternehmen, unter anderem den Getränke-Lieferdienst Flaschenpost. Zuvor hatte er mit dem Aufbau des Start-ups Visual Meta (“Landenzeile.de“), das später für einen Millionen-Betrag an den Medienkonzern Axel Springer verkauft wurde, selbst Erfahrungen als Gründer gesammelt.

Dass sein Wechsel zu Holtzbrinck Ventures ausgerechnet in einer Zeit stattfindet, wo durch die Corona-Krise viele Start-ups in ihrer Existenz bedroht sind und in der ganzen Branche große Unsicherheit herrscht, ist für Robert Maier nicht absehbar gewesen. Dennoch sieht er trotz der Herausforderungen durch das Virus auch viele Chancen für Start-ups. Visual Meta sei im Dezember 2008 unmittelbar nach der Pleite der Investmentbank Lehman Brothers auf dem Höhepunkt der Finanzkrise entstanden. „Doch selbst in dieser Zeit sind viele starke Firmen entstanden, wie zum Beispiel auch Zalando“, sagt Maier: „Ich bin optimistisch, dass auch die jetzige Krise das Potenzial birgt, tolle Unternehmen entstehen zu lassen, die dabei helfen, danach wieder in eine Phase des Aufschwungs zu kommen.“