Corona-Krise trifft die Gründerszene : Digitalbranche fordert Hilfen für Start-ups

Düsseldorf Vielen jungen Digitalunternehmen ist wegen der Corona-Krise von einem auf den anderen Tag der Umsatz weggebrochen. Viele sind in ihrer Existenz bedroht. Immer mehr Branchenkenner rufen nach Staatshilfe.

In der Digitalbranche mehren sich die Stimmen, die gezielte Hilfsprogramme für die Start-up-Szene fordern. „Es muss alles getan werden, um ein großes Start-up-Sterben zu verhindern“, sagt Achim Berg, Präsident des IT-Branchenverbands Bitkom. Tobias Kollmann, Vorsitzender des Beirats Junge Digitale Wirtschaft (BJDW) von Wirtschaftsminister Peter Altmaier, sagt: „Die bisherigen Hilfsprogramme der Bundesregierung wirken in der aktuellen Form für Start-ups kaum.“ Ähnlich hatte sich zuvor schon der Bundesverband Deutsche Start-ups geäußert.

Das Problem ist: Die von der Bundesregierung zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise vorgelegten Hilfspakete sind in der Regel nicht auf die Bedürfnisse von Start-ups ausgerichtet. Um beispielsweise Kredite von der staatlichen Förderbank Kfw zu bekommen, ist in der Regel eine Hausbank nötig – die viele Gründer jedoch noch gar nicht haben. Gleichzeitig brechen vielen Start-ups jedoch die Umsätze weg.

Der BJDW schlägt in einem Positionspapier vor, dass Start-ups Mittel von der Bundesregierung bereitgestellt werden, mit denen Mitarbeiter voll weiter beschäftigt werden können. Dies sei hilfreicher als Kurzarbeit, weil Start-ups so ihre Produkte besser weiterentwickeln könnten. Beim Bitkom hält man das Kurzarbeitergeld hingegen auch bei Start-ups grundsätzlich für ein sinnvolles Instrument, die Beantragung sollte allerdings vereinfacht werden. Auch der Bitkom schlägt in seinem Konzept jedoch vor, Personalkosten zu bezuschussen.