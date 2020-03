Picnic will Eröffnung von Standorten vorziehen : Bestellungen bei Lebensmittel-Lieferdiensten nehmen wegen Coronavirus stark zu

Düsseldorf Bislang fristen Lebensmittel-Lieferdienste wie Picnic ein Nischendasein, auch etablierte stationäre Händler wie Rewe können mit ihren Angeboten kaum punkten. Hilft die Angst vor dem Virus nun ausgerechnet beim dauerhaften Durchbruch?

Die Angst vor dem Coronavirus hat bei Lebensmittel-Lieferdiensten zu einem spürbaren Anstieg der Bestellungen geführt. „Die Nachfrage ist um knapp 50 Prozent gestiegen – in allen Gebieten“, sagt Frederic Knaudt, Deutschland-Chef des niederländischen Anbieters Picnic. Das Start-up beliefert momentan mehr als 70.000 Kunden in Nordrhein-Westfalen, unter anderem auch am Niederrhein. Dort habe man den Anstieg der Nachfrage auch sofort gespürt, sagt Knaudt: „In den vergangenen Tagen wurden speziell haltbare Lebensmittel, Toilettenpapier und Desinfektionsmittel verstärkt nachgefragt. Langsam normalisiert sich das wieder.“

Trotzdem will Picnic nun reagieren. „Wir arbeiten gerade daran, die Eröffnung weiterer Standorte vorzuziehen und die Teams schneller aufzubauen, um die Kapazitäten zu steigern“, sagt Knaudt. Zuletzt gab es Spekulationen, Picnic plane in diesem Jahr, in Köln und Bonn zu starten. Zunächst ist jedoch der Start in Düsseldorf geplant. Laut dem Picnic-Chef warte man dort lediglich noch auf eine Genehmigung der Stadt, um zu starten. Das Interesse scheint groß zu sein. Knapp 10.000 Düsseldorfer haben sich nach Unternehmensangaben bereits auf der Warteliste eingetragen.