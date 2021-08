Corona-Zahlen für Mönchengladbach (18. August) : Mönchengladbach hat nur noch die siebthöchste Inzidenz in NRW

Mönchengladbach Der Sieben-Tage-Wert in der Stadt ist weiter rückläufig - dafür steigt er landesweit an. Die Zahl der Patienten auf Intensivstationen ist stabil.

462 Personen sind aktuell in Mönchengladbach nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Mittwochmorgen (Stand: 8 Uhr). Von Dienstag auf Mittwoch sind 30 Neuinfektionen verzeichnet worden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt in Mönchengladbach weiter und liegt nun bei 85,0 (Vortag: 92,3). Damit weist die Stadt bundesweit nur noch die zwölfhöchste Inzidenz auf. In NRW haben mittlerweile sechs Kommunen einen höheren Sieben-Tage-Wert. Insgesamt ist aber ein Anstieg der Zahlen in NRW zu verzeichnen. Am Mittwoch lag der Durchschnittswert bei 64,6.