Neuer Partner für das Gründer-Netzwerk : Messe Düsseldorf unterstützt jetzt den Digihub

Bei den „Tech Innovation Nights“ im Digihub will sich die Messe auch inhaltlich einbringen. Foto: Hannah Heimbuchner

Düsseldorf Der Digihub Düsseldorf/Rheinland bekommt viel Unterstützung aus der Wirtschaft, von Vodafone bis Henkel. Nun steigt eine städtische Tochter ein.

Die Messe Düsseldorf baut ihre Zusammenarbeit mit jungen Unternehmen aus – indem sie beim digitalen Kompetenzzentrum Digihub Düsseldorf/Rheinland einsteigt. In dessen Räumen im Medienhafen können Start-ups unter anderem Fördermittel erhalten, Büroflächen nutzen und sich untereinander vernetzen. Die Messe wird in den kommenden drei Jahren (bis Ende 2022) den Digihub mit jährlich 20.000 Euro unterstützen und auch einen Platz im Beirat einnehmen. Das passt auch zu den Bemühungen der Messe in der jüngeren Vergangenheit, mehr neu gegründete Unternehmen auf seine großen Messen zu bringen.

„Mit unseren Weltleitmessen schaffen wir Plattformen, auf denen Start-ups Industriepartner und Geldgeber finden“, sagt der Bereichsleiter für Digitale Strategie und Kommunikation der Messe, Christian Plenge: „Es gehört zu unserem Selbstverständnis, junge Unternehmen zu unterstützen.“ Diese können im Digihub unter anderem an sogenannten „Tech Innovation Nights“ teilnehmen, also an Themenabenden für einzelne Branchen. Hier will sich die Messe mit den Kompetenzen einbringen, die sie durch ihre Weltleitmessen hat. Für April ist zum Beispiel eine „MedTech Innovation Night“ in Zusammenarbeit mit der Medizintechnikmesse Medica geplant. Digihub-Geschäftsführer Klemens Gaida sagt: „Es begeistert mich immer wieder, wenn so erfahrene Unternehmen wie die Messe Düsseldorf ihr Wissen sowie Möglichkeiten an Gründer weitergeben.“

Die Messe bietet inzwischen auf vielen ihrer großen Schauen in der Landeshauptstadt Sonderflächen für Gründer an – unter anderem gab es sie bei der Arbeitsschutzmesse A+A und bei der heute zuende gehenden Handelsfachmesse EuroShop. „Unser Ausstellungsangebot wird von der Gründerszene sehr gut angenommen“, sagt Messe-Chef Werner M. Dornscheidt. Bei der nächsten Ausgabe der Handelsfachmesse Drupa soll das Forum „Drupa next age“ etabliert werden – als Zentrum disruptiver Entwicklungen und als Vernetzungsraum, in dem sich weltweit tätige Unternehmen, Start-ups und Schlüsselfirmen der Branche austauschen.

Die Messe Düsseldorf ist als Unterstützer des Digihub in guter Gesellschaft. Mehrere Städte, Industrie- und Handelskammern und andere Investoren stehen ebenfalls hinter der Einrichtung.