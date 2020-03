Control Expert : Allianz übernimmt Firma aus Langenfeld

Langenfeld Control Expert hat sich auf die Schadensabwicklung bei Unfällen spezialisiert.

Rund eine Milliarde Euro hat der Versicherer Allianz bereitgestellt, um damit in Start-ups zu investieren. Mit dem Geld beteiligte man sich über die Tochter Allianz X am Berliner Banking-Start-up N26, dem jungen US-Versicherer Lemonade oder dem indonesischen Mobilitätsdienst Go Jek; kurzum: an Start-ups, die mit Milliarden-Summen bewertet werden. Nun gesellt sich ein weiteres Unternehmen in diesen illustren Kreis – und es kommt aus dem rheinischen Langenfeld.