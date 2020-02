Post will die Produktion des Elektro-Transporters einstellen : Das Streetscooter-Aus zeigt eine große Schwäche Deutschlands

Post will die Produktion des Elektro-Transporters einstellen

Mehrere Fahrzeuge des Streetscooters werden an Ladesäulen „betankt“. Foto: Deutsche Post/ANDREAS KUEHLKEN

Meinung Bonn Mit dem Streetscooter hat die Deutsche Post die Automobil-Industrie gehörig aufgemischt. Doch dann hat sie alle Chancen verspielt, aus dem Start-up einen wirklich großen Spieler zu machen. Damit steht sie stellvertretend für ein kulturelles Problem in Deutschland.

Wenn man bei Google die Worte „Streetscooter“ und „Daimler“ eingibt, schlägt die Suchmaschine automatisch die Ergänzung „Spionage“ vor. Tja, so war das noch im Jahr 2017. Damals war der Elektro-Transporter aus Aachen eine Sensation, die den großen Daimler-Konzern dazu veranlasste, sich heimlich ein Fahrzeug des neuen Konkurrenten zu verschaffen, um es zu testen.

Damit ist es nun vorbei. Am Freitag hat die Deutsche Post bekanntgegeben, dass sie die Produktion des vor Jahren übernommenen Streetscooters einstellen wird. Konzernchef Frank Appel war nicht mehr bereit, die hohen Millionen-Verluste in Kauf zu nehmen. Man habe immer gesagt, dass man kein Auto-Hersteller sein wolle, so der Manager.