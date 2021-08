In Langenfeld und Monheim : Malteser fahren Senioren wieder zum Einkaufen

Langenfeld/Monheim Wegen der Pandemiebestimmungen hatte die Hilfsorganisation vorübergehend auf Bringservice umgestellt. Im kommerziellen Segment der Lebensmittel-Lieferdienste mischt jetzt auch „Flaschenpost“ mit, über Getränke hinaus.

Der Mobile Einkaufswagen ist jeweils mittwochs mittags sowie donnerstags vormittags und nachmittags auf Achse. Im Anschluss an den Einkauf gibt es regelmäßig noch ein gemeinsames Kaffeetrinken beim Supermarkt-Bäcker. Mitfahr-Interessierte melden sich im „Café Malta“ der Malteser an, Telefon 02173 81188. Die Mitfahrenden müssen vollständig geimpft oder genesen sein. Das Team sucht außerdem weitere ehrenamtliche Fahrer und Begleiter. Zeitaufwand: etwa drei Stunden pro Woche.

Neben den gemeinnützigen Angeboten gibt es noch die kommeziellen Lieferdienste wie Bofrost, Picnic oder Rewe. In diesem Segment mischt nun auch das Unternehmen Flaschenpost mit, nachdem es sich zunächst auf Getränke spezialisiert hatte. Im Raum Düsseldorf und Langenfeld könnten sich Kunden Waren aus dem „erweitertem Lebensmittel- und Frischwarensortiment“ nach Bestellung binnen zwei Stunden nach Hause liefern lassen, teilt das Unternehmen mit. Zur Auswahl stünden – zusätzlich zum Getränkeangebot – unter anderem Obst, Gemüse, Frischeprodukte, Tiefkühlware, haltbare Lebensmittel sowie Reinigungsartikel und Drogeriewaren, insgesamt mehr als 3600 Produkte, so Flaschenpost. Die Bestellung ist zu sofort oder per Vorbestellung für einen Wunschzeitraum am nächsten Tag möglich und kann von Montag bis Samstag zwischen 9 und 21 Uhr aufgegeben werden.