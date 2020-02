Kostenpflichtiger Inhalt: Startup-Gründer aus Neuss : Ein Spülschwamm aus „Gurke“

Leonie Eißele und Niklas Heinzerling wollen mit dem Spülschwamm „Le Gurque“ Mikroplastik und Plastikmüll den Kampf ansagen. Le Gurque ist getrockneter Luffa, eine Kürbisart, die eher an eine Gurke erinnert. Foto: Niklas Heinzerling

Neuss Was tun, wenn man dringend ein Produkt, das es noch gar nicht so wirklich auf dem Markt gibt, unbedingt haben möchte? Richtig, man erfindet es einfach selber. Oder man gründet einfach gleich ein Unternehmen – so wie Niklas Heinzerling und Leonie Eißele.