Anschlag auf Zuckerberg-Imperium? : Detektoren entdecken Nervengift Sarin in Facebook-Poststelle

Menlo Park Aufregung in Menlo Park: Eine Poststelle von Facebook nahe des Firmenhauptsitzes in Kalifornien ist wegen eines positiven Tests auf das Nervengift Sarin evakuiert worden. Bei einem maschinellen Routinetest ist der Stoff festgestellt worden.

Das sagte Feuerwehrsprecher Jon Johnston am Montag. Es gibt keine Berichte über Verletzte im Silicon Valley. Die Ursache des positiven Tests sei noch nicht gefunden worden, so Johnston. Das FBI hilft bei den Ermittlungen, wie in derartigen Fällen üblich. Facebook-Sprecher Anthony Harrison sagte, vier Gebäude seien vorübergehend evakuiert worden, drei seien mittlerweile wieder zugänglich. Das verdächtige Paket wurde gegen 11 Uhr am Montagvormittag geliefert. „Die Behörden haben die gefundene Substanz noch nicht identifiziert“, schrieb Harrison.