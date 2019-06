Geldhaus im Umbruch : Deutsche Bank: Jede fünfte Stelle in Gefahr?

Frankfurt Nach einem Bericht des „Wall Street Journal“ könnten weltweit 20.000 Stellen wegfallen. Eine Entscheidung dazu wird für Juli erwartet. Im Inland kommt das Geldhaus bei der Integration der Postbank voran.

Gewinne Nach drei Verlustjahren in Folge hat die Deutsche Bank 2018 wieder einen Gewinn erwirtschaftet. Am Ende stand ein Plus von 341 Millionen Euro.

Gewinne Nach drei Verlustjahren in Folge hat die Deutsche Bank 2018 wieder einen Gewinn erwirtschaftet. Am Ende stand ein Plus von 341 Millionen Euro.

Die Deutsche Bank läuft der Konkurrenz der großen Wall-Street-Banken schon seit Jahren hinterher. Ihre lange Zeit angeknacksten Beziehungen zu den US-Aufsehern haben die Frankfurter inzwischen offenbar wieder verbessert. Am Donnerstagabend war bekannt geworden, dass das Institut in diesem Jahr beide Teile des jährlichen Stresstests der Branche in den USA bestanden hat – nachdem sie 2015, 2016 und 2018 durchgefallen war. Mit diesem Achtungserfolg ist nun der Weg für harte Einschnitte gerade auch in den Vereinigten Staaten frei. Allerdings dürfte auch der Standort London – Heimatbasis der meisten Investmentbanker im Konzern – deutlich Federn lassen müssen.