Finanzwesen : Sparpläne beflügeln Deutsche-Bank-Aktie

Frankfurt Die Anleger goutieren, dass Vorstandschef Christian Sewing massiv auf Einsparungen setzt. Laut einem Bericht des „Wall Street Journal“ könnten 20.000 Stellen weltweit wegfallen. Noch hält sich das Management bedeckt.

Die meisten Experten rechnen damit, dass sich Konzernchef Christian Sewing in naher Zukunft konkreter zur Strategie äußert – oder äußern muss. „Kosteneinsparungen und Personalabbau sind das eine, man muss gleichzeitig aber auch eine überzeugende Strategie vorweisen können, wo die Bank in Zukunft ihr Geld verdienen wird“, mahnt Klaus Nieding. „Wenn wir uns den Aktienkursverlauf ansehen, dann ist der Kapitalmarkt noch nicht so richtig überzeugt von der bisherigen Strategie – Gesundschrumpfen alleine reicht nicht aus.“

Bisher ist nur die grobe Richtung bekannt, in die der seit gut einem Jahr amtierende Christian Sewing die Bank lenken will. So will das Institut etwa den Aktienhandel in den USA stark verkleinern, auch Zinshandelsgeschäfte außerhalb Europa sollen schrumpfen – alles Rotstift-Maßnahmen im Investmentbanking. Zudem gibt es offenbar Überlegungen, in einer Bad Bank Geschäfte auszulagern, die mit Risiken behaftet sind. Schließlich könnte es bald wieder Veränderungen im Vorstand der Bank geben. So wackeln Beobachtern zu Folge mindestens die Stühle des Investmentbank-Vorstandes Garth Ritchie und der der Compliance-Vorständin Sylvie Matherat. Rücktrittsgerüchte gab es jüngst auch rund um den Finanzvorstand, James von Moltke.