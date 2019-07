Mobilität : App zeigt Fahrern grüne Welle

Düsseldorf Ein Pilotprojekt zeigt, wie der Verkehr dank digitaler Technik flüssiger werden soll.

In Düsseldorf können Fahrradfahrer und Autofahrer ab sofort an rund 50 Ampeln in der Innenstadt und in Oberkassel während der Zufahrt auf eine Ampel auf dem Smartphone ablesen, wann diese auf rot umstellt. Bis Ende des Jahres wird das bundesweit einmalige Projekt auf die ganze Stadt ausgedehnt. Die jetzt freigeschaltete App Traffic Pilot zeigt auch die richtige Geschwindigkeit, um in der grünen Welle zu bleiben. Das gab die Münchener App-Schmiede Gevas am Montag bekannt. Sie hatte Traffic Pilot in der NRW-Landeshauptstadt im Rahmen des vom Bund mit neun Millionen Euro geförderten Testprojektes Komod (Kooperative Mobilität im digitalen Testfeld Düsseldorf) fertig entwickelt.