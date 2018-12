Konzentration auf das Kerngeschäft: Politik fordert tiefgreifenden Umbau des Bahn-Konzerns

Berlin/Düsseldorf Die Bahn hat sich mit der Gewerkschaft EVG geeinigt, doch das bringt keine Ruhe. Die Probleme sind weiter groß, die Unzufriedenheit ist hoch. Politiker fordern den Umbau des Konzerns.

Eigentlich sah alles nach ein bisschen Entspannung aus. Wenigstens an einer der beiden Tariffronten hatte die Deutsche Bahn eine Einigung erzielt. In den Gesprächen mit der Eisenbahner-Gewerkschaft EVG war endlich eine Lösung gefunden – nach mehr als zwei Monaten zäher Verhandlungen. Im Juli 2019 steigen die Löhne um 3,5 Prozent, ein Jahr später um weiter 2,6 Prozent. Und für die Zeit von Oktober 2018 bis Juni 2019 erhalten die Beschäftigten einmalig 1000 Euro. Alles gut?

Mitnichten. Bei der Bahn kehrt keine Ruhe sein. Jetzt hat die Politik ihre Unzufriedenheit mit dem Management des Staatskonzerns öffentlich deutlich gemacht und ein Konzept für eine tiefgreifende Reform gefordert. Und zwar in den nächsten drei Monaten. „Wir erwarten, dass der Vorstand der Bundesregierung bis März ein entsprechendes Konzept vorlegt“, sagte der CDU-Politiker Enak Ferlemann der „Welt am Sonntag“. Ferlemann ist Staatssekretär im Verkehrsministerium. Es gebe Besorgnis darüber, „wie der DB-Vorstand das System Bahn fährt“. Und: „Mit der Leistung kann man nicht zufrieden sein.“ Erste Ergebnisse soll der Vorstand schon im Januar liefern.

Mitarbeiterzahl mehr als 323.000, davon knapp 200.000 in Deutschland

Tatsächlich, das hat die Bahn zuletzt eingeräumt, fehlen dem Unternehmen in den kommenden vier Jahren etwa fünf Milliarden Euro an Investitionsgeldern. Allein im kommenden Jahr fehlten laut Aufsichtsrat 2,2 Milliarden Euro für dringend benötigte Investitionen, hatte es zuletzt geheißen. Straffe Führung, Neuordnung im Fern- und im Regioverkehr, Trennung von Netz und Verkehr, Verkauf/Börsengang der Tochtergesellschaften Schenker (Logistik) und Arriva (Bus- und Bahnverkehr in 14 europäischen Ländern) – das sind einige Forderungen, die immer wieder von Politikern und Bahnexperten erhoben werden. Allein Arriva könnte 4,5 Milliarden Euro bringen – bei einem Schuldenstand von rund 20 Milliarden Euro wäre das eine ziemliche Entlastung.