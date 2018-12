Mitten in der Vorweihnachtzeit : Haribo kämpft mit massiven Produktionsproblemen

Grafschaft Eine Software-Umstellung bremst zurzeit die Produktion beim Goldbären-Hersteller. Außerdem hat das Süßwarenunternehmen in Deutschland mit schlechten Verkaufszahlen zu kämpfen.

Die Produktionsprobleme fallen in eine Zeit, in der Haribo in Deutschland ohnehin zu kämpfen hat. Denn Verbraucher griffen in diesem Jahr seltener zu Haribo-Produkten, wie im Unternehmen zu erfahren war. Die „Lebensmittel Zeitung“ berichtete unter Berufung auf Marktforscher, der Absatz der Goldbären sei zeitweise um 25 Prozent zurückgegangen.