Tarifstreit mit der Bahn: Lokführer-Gewerkschaft erklärt Verhandlungen für gescheitert

Eisenach/Berlin Auch nach mehr als drei Tagen Verhandlungen ist ein Lösungspaket noch nicht geschnürt. Eine der rivalisierenden Gewerkschaften droht nun mit Überstunden-Abbau – als Alternative zum Streik.

Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn zeichnet sich weiter keine Lösung ab. Die Verhandlungen mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) in Berlin gingen am Freitag weiter. Bis zum Abend deutete nichts auf eine rasche Einigung hin. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hält inzwischen ein Schlichtungsverfahren für möglich. Die Konkurrenz zwischen beiden Gewerkschaften erschwert eine Einigung.

„Wir lassen derzeit offen, ob die GDL die Schlichtung anruft“, sagte Weselsky am Freitag in Eisenach. Nach dem 2015 vereinbarten Verfahren können GDL und Bahn die Schlichtung einvernehmlich einleiten oder eine Seite, wenn sie zuvor die Verhandlungen für gescheitert erklärt hat. Bis zum Ende des Schlichtungsverfahrens gilt ein Streikverbot.

In Eisenach hatten GDL und Bahn drei Tage lang nach einem Tarifkompromiss gesucht. Die Gespräche in Eisenach wurden beendet. Am späten Freitagnachmittag erklärte die Gewerkschaft die Verhandlungen endgültig für gescheitert. Die Bahn habe ein von GDL gesetztes Ultimatum "ungenutzt verstreichen lassen". Arbeitskampfmaßnahmen werde es bis zum Jahresende allerdings nicht geben.

Die Delegationen von EVG und Bahn kamen am Freitagnachmittag im Verhandlungshotel mehrmals zusammen. Zu Details wurde nichts mitgeteilt. Zuletzt ging es in dem Tarifkonflikt um die Höhe der Lohnsteigerung für rund 160 000 Beschäftigte der Deutschen Bahn.

Weselsky lehnte das jüngste Tarifangebot am Mittwoch zunächst ab, akzeptierte es dann und lehnte es schließlich wieder ab. Als Grund gab er an, dass die Bahn nicht bereit gewesen sei, den eigentlich mit der GDL bereits ausverhandelten Tarifvertrag am Freitag in Eisenach zu unterschreiben.