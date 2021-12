Verkehr in Ratingen Ost : Rat gibt mehr Geld für Edeka-Kreuzung

Die Edeka-Kreuzung in Ost ist vielbefahren. Der Verkehr an dieser Stelle wird weiter zunehmen. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Ost Es werden rund 1,5 Millionen Euro zusätzlich für den geplanten Umbau bereitgestellt.

Der Rat hat knapp 1,5 Millionen Euro zusätzlich für den Umbau der Kreuzung Homberger Straße/Balcke-Dürr-Allee/Fester Straße, die sogenannte Edeka-Kreuzung, bereitgestellt. Hintergrund ist, dass nach dem Verkehrsgutachten für das Schwarzbachquartier ein größer dimensionierter Umbau als ursprünglich geplant nötig ist, um den Verkehr in diesem Teil von Ratingen Ost gut abwickeln zu können. Es müssen nicht nur zwei zusätzliche Fahrspuren auf der Balcke-Dürr-Allee eingeplant werden. Auch müssen an den Einmündungen der Oststraße und der Kokkolastraße in die Balcke-Dürr-Allee Ampeln errichtet werden. An der Einmündung der Josef-Schappe-Straße in die Fester Straße entsteht ein Mini-Kreisel. Die Gesamtinvestitionssumme beträgt nun rund vier Millionen Euro.