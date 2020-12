Corona-Krise trifft Branche : Wie sich die Lufthansa schlankspart

Frankfurt Die Corona-Pandemie trifft die Luftfahrtbranche: Fast 40.000 Stellen stehen bei Lufthansa auf der Streichliste. Die Gewerkschaft dringt auf eine Verlängerung des Krisenvertrags.

Im Sommer war die Lufthansa vom Staat mit neun Milliarden Euro gerettet worden, deshalb ist der Stellenabbau auch in der Öffentlichkeit umstritten. Immerhin gibt es Lichtblicke: Über Weihnachten und Silvester wollen wieder mehr Menschen auf die Kanareninseln Teneriffa und Fuerteventura fliegen, die Nachfrage dorthin habe sich verdreifacht, sagte eine Lufthansa-Sprecherin, die nach Flugtickets Richtung Kapstadt in Südafrika und Cancún in Mexiko sogar vervierfacht. Auch auf solche Schwankungen müsse die Fluggesellschaft vorbereitet sein, sagte Stefan Schöppner, Analyst der Commerzbank. „Die Lufthansa wird natürlich so flexibel bleiben, bei schneller steigender Nachfrage den Stellenabbau zu verlangsamen.“