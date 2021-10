Mobilität in Mettmann : Corona steht nicht mehr auf der Bremse des Mobilitätskonzepts

Mettmann Im März 2020 diskutierten rund 100 Bürger über die „Mobilität in Mettmann“. Jetzt sollen die Ideen von damals weiter ausgearbeitet werden.

Rund 100 Mettmanner Bürger hatten im März des vergangenen Jahres an der Auftaktveranstaltung zum Bürgerworkshop „Mobilität in Mettmann“ teilgenommen. Das Thema der Veranstaltung war es, ein Gesamtverkehrskonzept für die Kreisstadt zu entwickeln. Fast drei Stunden lang beschäftigten sich die Teilnehmenden intensiv und engagiert mit den Verkehrsproblemen in der Stadt Mettmann. Dabei zeigten sie unter anderem auf, wo es ihrer Meinung nach nicht gut läuft, Verkehrssituationen verbessert oder entschärft werden müssten. Kurzum: Wo in Mettmann Handlungsbedarf besteht. Dann bremste Corona die eigentlich schon viel eher geplante Fortsetzung der Bürgerbeteiligung erst einmal aus.