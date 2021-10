Mobiles Impfteam in Hückelhoven : Corona-Impfungen am Gymnasium

Hückelhoven 40 Jugendliche haben das Angebot an der Schule wahrgenommen. Das freute auch Schulleiter Arnold Krekelberg, der darin einen Weg sieht, den Schulalltag wieder so normal wie möglich gestalten zu können.

Donnerstagmorgen um kurz nach 8 Uhr im Gymnasium Hückelhoven. Während in den Klassenräumen der Bildungsanstalt in den oberen Etagen der normale Unterricht anläuft, finden sich einige der Schülerinnen und Schüler im Untergeschoss ein, um dort von einem mobilen Impfteam des Impfzentrums Erkelenz an dessen letztem Tag ihre Zweitimpfungen zu empfangen. Die Schüler der Oberstufe waren bereits eine Woche zuvor an der Reihe, nun sind es die der Mittelstufe, also die 12- bis 17-Jährigen.