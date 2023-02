Schüler aus Goch und Kevelaer berichten Der erste Einblick in die Berufswelt

Sophie Weissenbach ist 16 Jahre alt und besucht die zehnte Klasse am Gymnasium Goch. Sie blickte beim Praktikum in den Alltag der Gesundheitspraxis Witkiewicz hinein. „Ich überlege schon seit längerem, im Spektrum Medizin etwas zu machen“, erzählt die Schülerin aus Uedem, „und da die Praxis in meiner Nähe ist, hat sie sich angeboten.“ Sophie war als Praktikantin bei den Arzthelferinnen und durfte gegen Ende bereits bei einigen kleineren Untersuchungen mitwirken. Sie erzählte außerdem, dass sie Patienten aus dem Wartezimmer aufrief und sie in den Untersuchungsraum führte. Auf die Frage, ob sie später in diesem Bereich tätig werden möchte, sagt sie: „Ich kann mir immer noch vorstellen, in dem Bereich etwas zu machen, aber ich weiß nicht, ob ich Arzthelferin werden möchte.“