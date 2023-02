Mehr Ausbildungsplätze, weniger Bewerber Azubis im Kreis Viersen verzweifelt gesucht

Wohl nie zuvor war die Lage auf dem Ausbildungsmarkt so einseitig zum Vorteil der Arbeitnehmer bezie­hungsweise der Jugendlichen gestal­tet. Die Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer, ver­antwortlich für Ausbildung in kauf­männischen und technischen Berufen, und der Kreishandwerkerschaft, die die Ausbildung in Handwerksberufen übernimmt, sprechen über die neues­ten Trends.