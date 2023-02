Ausbildungszentrum in Remscheid „Führung lernt man nicht im Schlaf“

Der wachsende Bedarf an Nachwuchs habe auch damit zu tun, dass über die Jahre neue Ausbildungsberufe dazu gekommen sind, sagt Biermann. So bietet die Stadt mittlerweile ein duales Studium Verwaltungsinformatik oder im Bereich Soziale Arbeit an, nennt er nur zwei Beispiele. Wenn aber weniger Mitarbeiter sich um die Ausbildung von mehr Auszubildenden kümmern sollen, „knirscht“ es vermehrt in den Ämtern, vor allem in jenen, wo es Publikumsverkehr gibt, wie der OB berichtet.