Medienkonzern RTL will Aus von Magazin „Geo Epoche“ noch einmal überdenken

Am Dienstag hatte der Medienkonzern RTL, zu dem die Magazinsparte des Verlagshauses Gruner + Jahr in Hamburg zählt, bekanntgemacht, dass 23 Zeitschriften eingestellt werden und man sich stattdessen auf Kernmarken konzentrieren und deren digitalen Ausbau vorantreiben wolle. Das hatte zu Protest bei Mitarbeitern am Standort Hamburg geführt.