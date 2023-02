Stadtsparkasse, Messe, Rheinbahn Die Top-Verdiener der städtischen Betriebe in Düsseldorf

Die Landeshauptstadt Düsseldorf ist nicht nur eine Verwaltung, sondern auch ein Konzern: Mehrere Dutzend Unternehmen und Gesellschaften sind entweder komplett oder teilweise im Besitz der Stadt. So wird sie an deren Gewinn beteiligt und kann über geschäftliche Entscheidungen mitbestimmen. Wir haben uns angeschaut, was die obersten Führungskräfte in solchen „städtischen Betrieben“ im Jahr 2021 verdient haben – und stellen Ihnen die zwölf mit dem höchsten Einkommen vor.