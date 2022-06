Hülle für Impfstoffe und Krebsmedikamente : Evonik baut Großanlage für mRNA-Lipide

Essen Der Chemiekonzern baut sein Pharma-Geschäft aus: Er liefert die Hüllen für die mRNA-Impfstoffe von Biontech und investiert nun 220 Millionen Dollar in eine neue Anlage in den USA. Die neue Technologie soll auch für Krebs-Medikamente genutzt werden.

Der Chemiekonzern Evonik baut seine Produktion für Impfstoffhersteller wie Biontech aus. Evonik liefert die Lipide, in denen die Botenstoffe (mRNA) zur Herstellung der Corona-Spikeproteine verpackt werden. Nun errichtet Evonik in Tippecanoe im US-Bundesstaat Indiana eine Anlage zur Lipidherstellung für 220 Millionen Dollar (206 Millionen Euro), wie der Essener Konzern am Donnerstag ankündigte.

Evonik produziert bereits Lipid-Nanopartikel für Biontech. Die Technologie soll nach den Plänen von Biontech auch für Krebs-Arzneien genutzt werden. „Mit dieser Investition in die Lipidproduktion bauen wir unsere führende Position am Weltmarkt weiter aus und stärken gezielt unser Health-Care-Geschäft“, sagte Evonik-Chef Christian Kullmann.

„Die neue Mehrzweckanlage wird auf eine schnelle und flexible Produktion von Lipiden ausgelegt, um eine Vielzahl von Lipiden für zukünftige Anwendungen der mRNA-Technologie in der Bekämpfung von Infektionskrankheiten, in der Krebsimmuntherapie, beim Proteinersatz und in der Gentherapie liefern zu können“, so der Konzern weiter. „Ferner stellt die neue Anlage die schnelle Versorgung mit Lipiden im Falle einer künftigen Pandemie sicher.“ Den Anlegern gefiel die Ankündigung, die Aktie legte leicht zu.