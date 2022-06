Strecken, Kosten, Bedenken : Mit dem ICE durchs Niltal

So sehen die Züge für Ägypten aus. Foto: Siemens/Henning Moser

Kairo/Krefeld Dieser Deal hat international für Aufsehen gesorgt: Siemens liefert für 8,1 Milliarden Euro Züge nach Ägypten, gebaut werden sie unter anderem in Krefeld. Doch wo werden sie im Land am Nil eigentlich fahren?

Von Karim El-Gawhary

Es ist ein Auftrag der Superlative, der größte, den das Unternehmen Siemens in seiner 175-jährigen Geschichte an Land gezogen hat. Siemens soll im Wert von 8,1 Milliarden Euro in Ägypten ein 2000 Kilometer langes Bahnnetz für Hochgeschwindigkeitszüge bauen. Die Züge werden in Krefeld im Werk in Uerdingen an der Duisburger Straße von den rund 2000 Beschäftigten, die Lokomotiven für den Güterverkehr in Krefeld und München gebaut, die Signaltechnik kommt aus Braunschweig.

Es ist ein Projekt, das eine der ältesten Eisenbahnsysteme der Welt in dem bevölkerungsreichsten arabischen Land endlich modernisiert. Über dem Ganzen stehen allerdings viele Fragezeichen, das wohl wichtigste: da das überschuldete Ägypten das Megaprojekt wahrscheinlich nicht voll finanzieren kann, könnte die Rechnung am Ende beim deutschen Staatshaushalt landen. Auch viele andere Details des Projektes bleiben intransparent.

Laut dem Unternehmen „Siemens Mobility“ soll neben dem Streckenbau 41 Hochgeschwindigkeitszüge, 94 Regionalzüge und 41 Güterlokomotiven an Ägypten liefern. Dort sollen in Zukunft Züge auf drei großen Streckenabschnitten mit bis zu 230 Stundenkilometern durch das Niltal und die Wüste fahren.

Der Deal war letztes Wochenende unter Dach und Fach gebracht worden, bei der Unterzeichnung in Kairo mit dem Siemens-Chef Roland Busch, bezeichnete Ägyptens Präsident Abdel Fatah El-Sisi das neue Bahnnetz als „wertvolle Erweiterung des ägyptischen Verkehrssystems“ und den Beginn einer neuen Ära für das Eisenbahnsystem in Ägypten, Afrika und im Nahen Osten. „Mit unserer neuesten Technologie für Schienenfahrzeuge, Signaltechnik und Instandhaltung wird Ägypten über das sechstgrößte und modernste Hochgeschwindigkeitsbahnnetz der Welt verfügen“, erklärte der Siemens-Vorstandsvorsitzende Busch bei der Unterzeichnung.

Zunächst soll eine Strecke von Ain Sukhna am Roten Meer, eine Autostunde von Kairo entfernt, über die von El-Sisi in Auftrag gegebene neue Hauptstadt und dann weiter durch Kairo und von dort an die an die Mittelmeerküste, an den im Westen gelegenen Ort Marsa Matrouh gebaut werden. Dieser Streckenabschnitt war bereits letztes Jahr vereinbart und von Siemens als Siemens als der „Neue Suezkanal auf Schienen“ angepriesen worden.

Erst dann ist die Nord-Süd Strecke im Niltal dran, dort, wo die absolute Mehrheit der Ägypter lebt. Sie soll von Alexandria über Assuan bis zu dem Tempel von Abu Simbel am Stausee des Assuan-Dammes führen. Am Ende soll im Süden eine weitere Trasse, von der südlich vom Roten Meer gelegenen Stadt Safaga ins Niltal gebaut werden.

„Transport war schon immer ein Schlüssel für die Ägypter, die Bevölkerung wächst und damit auch die Nachfrage für Mobilität. Diese Nachfrage muss befriedigt werden und das schnell – und für alle Ägypter“, heißt es in einem Siemens PR-Video. „Das neue Eisenbahnnetz wird Städte im ganzen Land miteinander verbinden. Es wird Menschen und Güter auf die Reise schicken, weiter, schneller und sicherer und das bezahlbar“, so das Werbevideo.

Tatsächlich ist die Modernisierung der ägyptischen Eisenbahn mehr als überfällig. Die ägyptische Eisenbahn war die zweite in der Welt, nach Großbritannien, als 1834 eine Strecke zwischen dem Suezkanal und Alexandria gebaut wurde. Noch heute stammt ein Teil des Schienennetzes aus der Kolonialzeit. Es ist viel zu klein für die 100 Millionen Bevölkerung des Landes, nicht elektrifiziert und berüchtigt für seien horrenden Unfälle. „Unser jetziges Schienennetz stammt aus dem vorletzten Jahrhundert. Die Züge sind veraltet, die Signale sind genauso katastrophal wie die Werkstätten der Eisenbahn“, macht der ägyptische Transportminister Kamal El-Wazir im ägyptischen Fernsehen keinen Hehl aus dem gegenwärtigen Zustand.

Laut Erklärung der Firma Siemens, soll der Bau der neuen Hochgeschwindigkeits-Trassen mit neuester Technologie auch 40.000 Arbeitsplätze im Land schaffen. Weitere 6700 Stellen würden bei anderen ägyptischen Lieferanten und in anderen Wirtschaftszweigen entstehen.

Laut Siemens Mobility werden rund 90 Prozent der ägyptischen Bevölkerung Zugang zu dem neuen Bahnnetz haben. Mit der Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene werde das voll elektrifizierte Bahnnetz die CO₂-Emissionen im Vergleich zum bestehenden Bus- oder Autoverkehr um 70 Prozent senken, erklärte das Unternehmen.

Voraussetzung für den geringeren CO2 Ausstoß wäre allerdings, dass der Strom durch erneuerbare Quellen produziert wird. Die ägyptische Regierung verfolgt tatsächlich ehrgeizige Ziele bei Ausbau der erneuerbaren Energien. Bis nächstes Jahr der Anteil erneuerbarer Energien am Energiemix auf 20 Prozent gesteigert werden. Bis zum Jahr 2035 soll dieser Anteil sogar auf 42 Prozent gesteigert werden. In Realität liegt das Land aber hinter diesen Plänen zurück. Bisher liegt der durchschnittliche Tagesanteil erneuerbarer Energien laut Angaben des Elektrizitäts-Ministeriums bei ca. 14 Prozent, davon macht die Wasserkraft, also der Assuan-Staudamm mehr als die Hälfte aus. Die ist aber nicht mehr ausbaufähig. Der Anteil von Sonnen- und Windenergie liegt bei etwas mehr als fünf Prozent. Der weitaus größte Anteil des ägyptischen Energiemix stammt aus mehreren Gas-Kraftwerken, die ebenfalls mit einem Siemens-Großauftrag in den letzten Jahren gebaut wurden.

Das Eisenbahnprojekt wird voraussichtlich auch mit umfangreichen Umsiedlungsmaßnahmen einhergehen, wenn eine Trasse durch die 20 Millionenstadt Kairo gebaut wird. Wie das genau vonstatten gehen wird, ist bisher nicht transparent.

Für Stefan Roll, dem Leiter der „Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten“ an der Stiftung für Wissenschaft und Politik in Berlin wirft das Projekt auch viele andere Fragen auf. „Es gab offensichtlich keine transparente öffentliche Ausschreibung und es gibt keine einsehbare Kosten-Nutzen-Analyse“, schildert er.

Aber das größte Fragezeichen stehe über der Finanzierung des Projektes. „Ägypten ist hochverschuldet und muss wahrscheinlich im kommenden Haushalt 50 Prozent der Staatsausgaben für den Schuldendienst aufwenden“, erklärt Roll. Damit sei völlig offen, wie ein solches milliardenschweres Vorhaben überhaupt bezahlt werden könne. Für Siemens selbst sei das Risiko aber wahrscheinlich überschaubar. Offensichtlich sind da über Hermes-Bürgschaften großzügige Garantien von der Bundesregierung gewährt worden, erläutert er. „Bereits in der Vergangenheit wurden sehr umfangreiche Kreditgarantien für Siemens-Geschäfte mit Ägypten vergeben. Jetzt dürfte sich ein beträchtliches Ausfallrisiko angehäuft haben. Für Deutschland ist dieses Geschäft damit durchaus mit einem gewissen Risiko verbunden“, sagt Roll.