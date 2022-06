Wohnungskonzern : Vonovia-Chef befeuert Mietpreisdiskussion

Düsseldorf Konzernchef Rolf Buch provoziert mit seinen Aussagen zu Mieterhöhungen viel Widerspruch. Die SPD in NRW nennt sie „geschmacklos“, andere sprechen von einem „Schlag ins Gesicht“ der Mieter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Georg Winters

Wenn Manager ihren Kunden deutliche Preissteigerungen ankündigen, die manche zu überfordern drohen, ist ihnen der rascheWiderspruch gewiss. Insofern musste Rolf Buch, Chef des größten deutschen Wohnungskonzerns Vonovia, auf seine Aussagen zu notwendigen Steigerungen der Miete nicht lange warten. „Die Forderungen des Vonovia-Chefs nach Mieterhöhungen sind in dieser Situation völlig unangebracht. Wenn man die Milliarden-Gewinne von Vonovia betrachtet, sind die Aussagen des Vorstandsvorsitzenden schäbig und geschmacklos“, urteile Christian Dahm, SPD-Fraktionsvize im Düsseldorfer Landtag. Beim Deutschen Mieterbund (DMB) fiel die Reaktion noch drastischer aus: „Dass Mieterinnen und Mieter für den eingebrochenen Aktienkurs von Vonovia und höhere Zinsen am Kapitalmarkt herhalten müssen, zeigt, dass die Geschäftsmodelle börsennotierter Wohnungskonzerne unsozial und spekulativ sind“, erklärte DMB-Präsident Lukas Siebenkotten.

Wobei aber auch das nur ein Teil der Wahrheit ist. Denn in der Sache ist die Argumentation Buchs durchaus schlüssig. „Ein Geschäftsmodell, bei dem der Umsatz stabil bleibt und die Kosten mit der Inflation steigen, ist endlich. Wenn die Inflation dauerhaft bei vier Prozent liegt, müssen auch die Mieten künftig jährlich dementsprechend ansteigen. Sonst werden viele Vermieter in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. Wir können nicht so tun, als wenn die Inflation an den Mieten vorbeigeht. Das wird nicht klappen“, hat der Konzernchef dem „Handelsblatt“ gesagt.

Info 565.000 Wohnungen im Bestand des Konzerns Wohnungsbestand Vonovia vermietet in Deutschland rund 505.000 Wohnungen. Auf die Deutsche Wohnen entfallen rund 154.000 Wohnungen. Ingesamt beträgt der Bestand des größten deutschen Wohnungskonzerns etwa 565.000 Wohnungen. Wert Der Wert des Immobilien-Portfolios ist im vergangenen Jahr noch einmal deutlich gestiegen und lag Ende 2021 bei etwa 98 Milliarden Euro.

Das ist ökonomisch richtig, wobei es für Mieterhöhungen gesetzliche Schranken gibt. Die Miete darf innerhalb von drei Jahren um nicht mehr als 20 Prozent steigern (Kappungsgrenze). In Regionen mit angespannten Wohnungsmärkten sogar um höchstens 15 Prozent. Aber sei‘s drum. Buch könnte auch darauf verweisen, dass die durchschnittliche Mietsteigerung bei Vonovia im vergangenen Jahr mit rund drei Prozent deutlich unter der aktuellen Inflationsrate gelegen hat.

Trotzdem kommen seine Einlassungen bei den Menschen nicht gut an in Zeiten, in denen das Leben für sie wegen der extremen Preissteigerungen bei Energie und Lebensmitteln deutlich teurer geworden ist. Der Verband der Kriegsopfer (VdK) sieht in steigenden Mieten wie andere „sozialen Sprengstoff“, die Grünen in Berlin sprechen von einem „Schlag ins Gesicht“ der Mieter. Mancher wirft Buch hinter vorgehaltener Hand mangelnde Sensibilität vor, weil Vonovia zuletzt Milliardengewinne machte und man deshalb nicht gerade davon reden kann, dass dem Unternehmen das Wasser bis zum Hals stünde. „„Längerfristig mag Rolf Buch in der Sache ja Recht haben. Aber kommunikativ ist das nicht besonders glücklich, weil es so klingt, als stünden Mieterhöhungen kurz bevor. Darüber zu reden, wie hoch die Inflation in den kommenden Jahren sein könnte, ist rein spekulativ“, sagt ürgen Kurz, Sprecher der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW).

Pro domo kann Buch zunächst also kaum gesprochen haben. Dennoch dürften seine Aussagen bei den eigenen Aktionären eher gut ankommen. Denn sie beklagen für die zurückliegenden zwölf Monate immerhin Kursverluste von annähernd 30 Prozent. Das hat auch damit zu tun, dass die Übernahme des Berliner Konkurrenten Deutsche Wohnen eine kostspieliege Angelegenheit ist. Auch das dürfte der Manager im Auge gehabt haben bei der Ankündigung von Mietsteigerungen. Genauso wie die Margen, die der Konzern verdienen will. Wobei er in den vergangenen Jahren mit seinen Mietsteigerungen auch schon deutlich über der Inflationsrate gelegen haben dürfte.