Abbaubare Spülmittel : Evonik setzt auf Biotenside

Die Evonik-Zentrale in Essen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Noch ist Erdöl die Basis der Chemieproduktion. Doch nun investiert Evonik einen dreistelligen Millionen-Betrag in der Slowakei, um abbaubare Biotenside für Seifen und Spülmittel herzustellen. Unilever ist der Partner.

Die Basis der Chemieproduktion ist seit Jahrzehnten Erdöl. Es dient nicht nur als Energieträger, sondern vor allem als Rohstoff für die Produktion. Doch Erdöl ist eine fossiler Rohstoff. Wer auf Dauer klimaneutral arbeiten will, muss Alternativen suchen. Nun geht der Chemiekonzer Evonik einen wichtigen Schritt und investiert einen niedrigen dreistelligen Millionen-Betrag in ein Werk in der Slowakei, um dort Biotenside herzustellen.

Tenside sind Moleküle mit zwei unterschiedlichen Enden. Sie sorgen dafür, dass eigentlich umischbare Stoffe wie Wasser und Öl sich fein vermengen lassen. Tenside sind die Basis für alle Spül- und Waschmittel. Sie umhüllen die fettigen Schmutzpartikel und lösen sie damit im Wasser.

Die neue Anlage am Standort Slovenska Lupca soll in zwei Jahren in Betrieb gehen und zunächst so genannte Rhamnolipide für den Konsumgüterkonzern Unilever produzieren, kündigte der Essener Konzern an. Unilver und Evonik arbeiten seit 2019 eng zusammen. Die Anlage in der Slowakei hat aktuell 200 Mitarbeiter, nun kommen weitere 20 hinzu.

Der Clou der Sache: Die Herstellung der Rhamnolipide erfolgt auf Basis der Fermentation von Zucker und damit auf Basis eines nachwachsenden und leicht abbaubaren Rohstoffes. Rohöl - oder auch umstrittene tropische Fette wie Palmöl - werden damit nicht mehr benötigt. Der eingesetzte Zucker stammt aus europäischer Produktion. So will Evonik einen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz leisten.

Innovationsvorstand Harald Schwager sieht großes Wachstumspotential für die neue Entwicklung: Der Markt für Biotenside lege deutlich zu. Rhamnolipide seien etwa auch in Zahnpasta oder Kosmetika einsetzbar, die Nachfrage der Verbraucher nach grünen Produkten wachse.