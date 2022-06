Cum-ex-Verdacht : Ermittlungen gegen HSBC-Manager 

Düsseldorf Die Staatsanwaltschaft Köln hat bei ihren Untersuchungen zu Cum-ex-Geschäften jetzt angeblich auch den Aufsichtsratsvorsitzenden des Düsseldorfer Bankhauses, Paul Hagen, im Visier.

Die Bank erklärte auf Anfrage, es laufe seit 2016 ein Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit Cum-ex-Geschäften gegen HSBC Deutschland. Man arbeite „vollumfänglich mit den Behörden zusammen“. Zum Stand der laufenden Ermittlungen könne man sich nicht äußern. Bei einem besonders schweren Fall von Steuerhinterziehung geht es in der Regel um hinterzogene Steuern ab 50.000 Euro. Wie so oft in den vergangenen Jahren bei dem Thema Steuerhinterziehung und Banken geht es auch hier um die sogenannten Cum-ex-Geschäfte. Bei diesen Deals nutzten Investoren die beschränkte Steuerpflicht für Dividenden in Deutschland aus.