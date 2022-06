Nach der Sprengung im Januar : Geldautomat im Brückerfeld wird bis Juli repariert

Leichlingen Zuletzt war es auch durch Probleme mit EC-Kartenzahlungen für Kunden der Cash-Gruppe schwierig, in Leichlingen an Bargeld zu kommen.

Als in der Nacht vom 9. auf den 10. Januar um 2.30 Uhr ein lauter Knall den Marktplatz erschütterte, schreckten viele Anwohner aus ihrem Schlaf hoch. Es war bereits die zweite Explosion in dieser Filiale binnen zwei Jahren. In den vergangenen Jahren haben sich die Sprengungen in Bankfilialen in Leichlingen gehäuft, auch wegen des guten Fluchtwegs über die nahe Autobahn. So wurden bereits Anfang September 2021 Geldautomaten der Kreissparkasse Köln am Bahnhof in die Luft gejagt. Die Täter zu fassen, gelingt selten. Laut Polizei handelt es sich meist um gut strukturierte Banden, häufig aus den Niederlanden. Die Fluchtwagen sind oft gestohlen, die Nummernschilder ebenfalls. So auch im Brückerfeld: Das Kennzeichen konnte eine Zeugin zwar ablesen. Doch es war in der Nacht zuvor in Langenfeld entwendet worden.