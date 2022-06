Obdachloser in Düsseldorf gesteht : Streit führte wohl zu tödlichen Schlägen gegen 23-Jährigen

Düsseldorf Nachdem ein 23-jähriger Mann aus Bayern am Wochenende am Ratinger Tor getötet worden ist, gibt es nun Erkenntnisse über die Hintergründe. Ein 55-jähriger Wohnungsloser fühlte sich wohl von dem jungen Mann gestört.

Zwei Tage nachdem ein 23 Jahre alter Mann am Ratinger Tor erschlagen worden ist, gibt es nun neue Erkenntnisse über die Hintergründe. Der Staatsanwaltschaft zufolge war der junge Mann Besatzungsmitglied eines Binnenmotorschiffes und befand sich auf Landgang in Düsseldorf. Er stammt aus dem Landkreis Main-Spessart in Unterfranken in Bayern.