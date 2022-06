Ermittlungen zum 6. Januar in Washington​: Ausschuss zur Kapitol-Attacke nimmt Trump erneut ins Visier​

Washington Kritiker des früheren US-Präsidenten Trump sprechen von der „Großen Lüge“: Gemeint ist seine Behauptung, er habe die Wahl 2020 gewonnen. Im Untersuchungsausschuss zum Angriff auf das US-Kapitol soll nun aufgezeigt werden, dass Trump wissentlich die Unwahrheit erzählt.

Die Anschuldigungen gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump sollen in der nächsten Sitzung des Untersuchungsausschusses zur Erstürmung des US-Kapitols untermauert werden. „Wir werden die Geschichte erzählen, wie Trump wissentlich seine Große Lüge verbreitet hat“, schrieb Ausschussmitglied Adam Schiff am Sonntag auf Twitter. Als „Große Lüge“ („Big Lie“) bezeichnen Trumps Kritiker dessen widerlegte Behauptung, er sei durch Betrug um seinen Sieg bei der Präsidentenwahl im November 2020 gebracht worden. Der Demokrat Schiff schrieb, Trump habe diese Lüge dazu genutzt, um letztlich den aggressiven Mob auf den Plan zu rufen, der im Januar 2021 das Kapitol erstürmte.

Der Ausschuss kündigte an, bei der Sitzung an diesem Montag werde unter anderen Trumps früherer Wahlkampfmanager William Stepien aussagen. Das Gremium kommt um 10 Uhr (Ortszeit/16 Uhr MESZ) in Washington zu seiner zweiten öffentlichen Anhörung zusammen. Dabei will es aufzeigen, dass sich Trump und seine Berater völlig im Klaren gewesen seien über ihre Niederlage bei der Wahl 2020 gegen den demokratischen Herausforderer Joe Biden - und dennoch an den Betrugsbehauptungen festgehalten hätten.