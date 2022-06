Heitere Hochzeit in Düsseldorf : Rote Ballonherzen, Altbier und das Jawort im Rathaus

Düsseldorf Das Paar kennt sich seit fünf Jahren: Sie ist eine bekannte Düsseldorfer Kommunikationsexpertin und Netzwerkerin und er ein ein renommierter Banker: Christina Begale und Hanspeter Sauter. Nun gab es das Jawort.

Chaos am Düsseldorfer Airport : Kontrolleure am Flughafen wollen gegen Missstände demonstrieren

Parkplätze am Flughafen : Post baut neues Zentrum am Flughafen

Vor dem Rathaus erwarteten das Paar rote Ballonherzen, auch Tulip-Inn-Geschäftsführerin Nicola Stratmann und ihr Team gratulierten, während ein Köbes an einer kleinen Biertheke Uerige-Alt servierte. Fünf Jahre sind Christina Begale und der 58-jährige Hanspeter Sauter schon ein Paar. „Ich schätze seinen Humor über alles“, sagt Begale. „Es ist so schön, dass wir so viel miteinander lachen können. Ich schätze an ihm auch seine Schweizer Präzision und seine Geradlinigkeit.“ Sauter ist mittlerweile aber auch ein engagierter Rheinländer und in zwei Karnevalsvereinen aktiv – unter anderem in der Tonnengarde.