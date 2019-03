Schritt zur Streaming-Plattform : Disney legt Milliarden für Fox Entertainment auf den Tisch

Das Logo des Unterhaltungsriesen Walt Disney an der New Yorker Börse (Archivfoto). Foto: AP/Richard Drew

New York Die Walt Disney Company hat das US-Unterhaltungsunternehmen Fox-Entertainment gekauft. Der 71 Milliarden-Dollar-Deal ebnet unter anderem den Weg für Disneys Streamingdienst Disney Plus, der in diesem Jahr in den USA starten soll.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dadurch will Disney mit Streaminganbietern wie Amazon und Netflix konkurrieren. Disney braucht fesselnde Produktionen um Nutzer davon zu überzeugen, ein weiteres Abo abzuschließen. Mit dem Kauf befinden sich „Cinderella“, „Die Simpsons“, „Star Wars“ und „Spider-Man“ künftig unter einem Firmendach. Zum neuen Streaminganbieter sollen Sendungen der fünf Sparten „Disney“, „Pixar“, „Marvel“, „Star Wars“ und „National Geographic“ zu sehen sein.

Der Deal hilft Disney außerdem, TV-Sendungen und Filme vom Anfang bis zum Ende zu betreuen - von der Schaffung der Programm zur Verbreitung in TV-Sendern, Kinos, Streaming-Diensten und auf anderen Kanälen. Disney-Chef Bob Iger hatte im Februar gesagt, Disney Plus und andere Geschäftszweige mit direktem Kundenkontakt stünden ganz oben auf der Prioritätenliste des Konzerns.

(mro/dpa)