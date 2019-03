Unternehmen widerspricht Vorwürfen: Aufregung um angebliches Türkisch-Verbot in BMW-Werk

Garching In einem Fahrzeug-Aufbereitungszentrum soll ein Vorarbeiter türkisch-deutschen Mitarbeitern verboten haben, auf Türkisch zu sprechen. Der Konzern sagt, es habe lediglich eine auf Arbeitsthemen bezogene „Bitte“ gegeben.

Wie die „Bild“-Zeitung (kostenpflichtiger Inhalt) berichtet, soll ein Vorarbeiter eines BMW-Fahrzeug-Aufbereitungszentrums in Garching (bei München) türkisch-deutschen Mitarbeitern verboten haben, auf der Arbeit Türkisch zu sprechen. Zuvor soll der Chef rund 20 türkisch-deutsche Kollegen in die gleiche Schicht versetzt haben. Demnach sei auf der Arbeit von nun an nur noch Deutsch erlaubt. Die betroffenen Mitarbeiter fühlten sich diskriminiert, hätten sich beschwert.

Eine Beschwerde soll es tatsächlich gegeben haben. Auf Anfrage unserer Redaktion bestreitet BMW-Sprecher Jochen Frey allerdings die Vorwürfe: „Den Mitarbeitern der BMW Group wird in keiner Weise vorgeschrieben, in welcher Sprache sie private Unterhaltungen führen sollen.“ Was er bestätigt, ist, dass gegenüber den Mitarbeitern kommuniziert wurde, arbeitsspezifische Themen bitte auf Deutsch zu besprechen: „In einer Arbeitsbesprechung wurde lediglich darum gebeten, dann Deutsch zu sprechen, wenn verschiedene Nationalitäten beisammen sind und es sich um Arbeitsthemen handelt, da nur so sichergestellt werden kann, dass alle Mitarbeiter aller Nationalitäten auch auf dem gleichen Stand sind.“