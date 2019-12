Erklärvideo im Kampf gegen Plastik : Das sollten Nutzer von Mehrwegbechern beim Kaffeekauf immer beachten

Düsseldorf Wie Umgehen mit dem großen Problem der Einwegbecher? Es gibt eine Alternative, aber Mehrwegbecher werden nicht in allen Cafés oder Bäckereien gerne gesehen. Dagegen will der Lebensmittelverband vorgehen.

Es sind erschreckende Zahlen: Jedes Jahr werden in Deutschland noch immer 2,8 Milliarden Einwegbecher verbraucht. Immerhin: Der Trend zum Mehrwegbecher ist da. Viele Kunden haben sich mit ihnen eingedeckt, um so ihren Kaffee mitzunehmen, aber eben auch der Umwelt was Gutes zu tun.