Zwei Euro weniger : Bahn macht Supersparpreis-Ticket günstiger

Berlin Das sogenannte Supersparpreis-Ticket für den Fernverkehr der Deutschen Bahn ist einem Medienbericht zufolge von Januar an schon ab 17,90 Euro zu haben. Damit sinkt der Preis um zehn Prozent - für andere Fernverkehrstickets gilt das zunächst nicht.

Über die Preissenkung berichtete die "Bild" -Zeitung am Freitag unter Berufung auf einen Sprecher des Unternehmens. Demnach wird die Bahn das günstigste Ticket, den sogenannten Supersparpreis, "in jedem Fall um zehn Prozent billiger machen".

Ursprünglich war geplant, dass sämtliche Tickets im Fernverkehr durch die von der Bundesregierung angestrebte Absenkung der Mehrwertsteuer um zehn Prozent günstiger werden. Doch die Steuergesetze des Klimapakets wurden vom Bundesrat in den Vermittlungsausschuss gegeben . Darauf reagierte die Deutsche Bahn laut "Bild" nun mit der Absenkung des Einstiegspreises. Zuvor hatte das Unternehmen bekanntgegeben, dass die übliche Preiserhöhung zum Fahrplanwechsel im Dezember entfällt.

Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat soll sich am kommenden Montag mit den Regierungsplänen zum Klimaschutz befassen. Die Mehrwertsteuersenkung bei Bahntickets soll bereits zum Jahreswechsel greifen, weshalb eine Einigung noch in diesem Jahr angestrebt wird. Dafür müssten zunächst der Bundestag und dann der Bundesrat dem neuen Gesetz zustimmen. Die Länderkammer könnte dies auf ihrer Sitzung am 20. Dezember machen.