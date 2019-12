Sparkurs beim Chemiekonzern : Bayer streicht IT-Stellen vor allem in Leverkusen

Leverkusen 950 IT-Stellen in Deutschland werden zu Dienstleistern verlagert. Zugleich hat Bayer neuen Ärger wegen Monsanto. Der US-Konzern hatte Glyphosat-Studien in Auftrag gegeben, ohne dies kenntlich zu machen. Bayer distanziert sich.

Zugleich wird Bayers Kahlschlag konkreter: So streicht der Konzern 950 Stellen in der deutschen IT, sie werden an die Dienstleister Atos, Capgemini, Cognizant und Tata Consultancy ausgelagert. Die Mitarbeiter wechseln im Laufe des nächsten Jahres den Arbeitgeber, sie nehmen aber immerhin alle Rechte mit. „Für die Mitarbeiter gilt der vereinbarte Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen bis 2025 wie für Bayer-Beschäftigte in Deutschland“, erklärte Bayer. Davon habe man im Aufsichtsrat die Zustimmung abhängig gemacht, betonte Heike Hausfeld, Aufsichtsrätin und Betriebsrats-Chefin in Leverkusen. „Dazu gehören die Übertragung der betrieblichen wie der tariflichen Zusagen einschließlich der Altersversorgung und der Vereinbarung zur Zukunftssicherung 2025.“