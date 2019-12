Start-up-Veranstaltung in Dormagen : MIT will mit Start-up-Veranstaltung junge Gründer in die Region locken

MIT will mit Start-up-Veranstaltung junge Gründer in die Region locken

Dormagen Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion und der Chempark Dormagen hatten zu einer Veranstaltung zum Thema Strukturwandel eingeladen.

„Wir wollen Start-ups motivieren, sich in Dormagen und im Rhein-Kreis zu gründen“, sagt Jens Hartmann, CDU-Mitglied im Kreistag und Landesvorstand der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT), und hat vier Start-ups aus ganz Deutschland begrüßt, die mit ihren Projekte neue Energie-Ansätze liefern. „Vieles ist noch unklar, was in der Politik passieren soll. Aber klar ist, dass es lokale Auswirkungen geben wird“, sagt Hartmann.