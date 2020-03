Restaurantkette in Not : Vapiano braucht Staatshilfen

Restaurantkette in Not

Köln Schon vor der Coronavirus-Krise war Vapiano angeschlagen. Jetzt leidet die Restaurantkette unter den Folgen der angeordneten Lokalschließungen in vielen Ländern. Und fordert Staatshilfen, um zu überleben.

Um das in den kommenden Wochen notwendige Geld aufzutreiben, sei das Unternehmen auf die von verschiedenen Regierungen in Europa angekündigten finanziellen Unterstützungsprogramme im Rahmen der Covid-19-Krise angewiesen. „Vapiano beabsichtigt daher, diese finanziellen Unterstützungen zu beantragen, in Deutschland zum Beispiel über die KfW“, teilte das Unternehmen am Montagabend in Köln mit. Darüber hinaus werde Vapiano Kurzarbeit sowie die Stundung von Steuerzahlungen beantragen.